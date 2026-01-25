Cancillería, Aduana, Naabol y DGAC se pronunciaron sobre el caso 'narcomaletas'

En los últimos días se investiga qué pasó con el caso de las maletas que ingresaron a territorio nacional a través del aeropuerto de Viru Viru, procedentes de Estados Unidos.

La información preliminar que se conoce al momento es que la exdiputada y actual candidata al consejo de Santa Cruz. Laura R. habría utilizado su pasaporte diplomático para que las 32 maletas que llegaron en el vuelo chárter no sean revisadas por las autoridades locales.

La Cancillería del Estado comunicó que el pasaporte con el número DE01266 fue entregado el 08 de septiembre de 2022 a solicitud de la Cámara de Diputados y que procedió a la cancelación el pasado 13 de noviembre ante la no devolución de la exautoridad. La Dirección General de Asuntos Administrativos de Cancillería tomará acciones legales por el uso indebido de documentos conforme a la ley.

Aduana Nacional. La Aduana Nacional ratifica que el control del comercio y la integridad fronteriza son prioridades absolutas y que no se encubrirá ningún acto de corrupción al interior de esta institución; por ello, su presidente, Alberto Soto, junto a la Aduana, coadyuvarán activamente sobre la investigación del caso. Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) Por su parte, la DGAC ha expresado su plena disposición a colaborar en la investigación del caso para reafirmar su compromiso de transparencia institucional ante el Ministerio Público. Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) Naabol aclaró ante la opinión pública que sus funciones se limitan estrictamente a la seguridad de aviación civil, facilitación y seguridad operacional, además de que realiza la inspección de pasajeros, equipajes y carga únicamente en los procesos de salida. Al momento se tiene aprehendido al juez Heberth en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico Felcn y se citó para su declaración para este lunes 26 de enero a la candidata Laura R.

