Canciller Aramayo: “El mundo mira a Bolivia y sus políticas públicas con expectativa

El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, afirmó que la comunidad internacional muestra interés en conocer las políticas públicas de Bolivia, luego de que el país permaneciera aislado del contexto global durante aproximadamente dos décadas.

La autoridad explicó que, en los espacios internacionales en los que ha participado el Gobierno, se ha generado expectativa por los cambios políticos y económicos que se están impulsando, así como por la recuperación de la democracia y las medidas adoptadas por la actual administración.

“Hay mucha expectativa sobre esta reconducción política, sobre la recuperación de la democracia. Se han valorado de manera positiva las medidas que el Gobierno adoptó y el mensaje que ha transmitido el presidente Rodrigo Paz”, afirmó Aramayo.

El canciller señaló además que se está trabajando en aclarar especulaciones surgidas en torno a las propuestas del Gobierno, particularmente aquellas relacionadas con reformas estructurales y el nuevo enfoque económico.

En ese marco, indicó que propuestas como la ley de inversiones, la ley de minería y la ley de hidrocarburos han sido recibidas de manera positiva en el ámbito internacional, lo que permite prever un creciente interés de inversión en distintas áreas del país.

“Hay mucho interés de países de la región, de la banca internacional, de empresas tecnológicas y de firmas dedicadas a la innovación minera y de hidrocarburos. Son varios los actores con los que hemos tenido contacto y que nos han expresado su interés”, explicó.

Aramayo informó también que la próxima semana una delegación del Gobierno estará en Panamá, donde participará en un congreso junto a entidades como la CAF y el sector empresarial global, con el objetivo de continuar la estrategia de posicionar a Bolivia en el escenario internacional y atraer inversiones que contribuyan a la reactivación económica.

