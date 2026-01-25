Bolivia domina y México apuesta a la contra

Debido a el calor, el árbitro ordena minuto de hidratación en el Tahuichi.

México está en posesión de balón.

17'' PT| Melgar echa la pelota al tiro de esquina, y ejecutar México.

Fernando Nava desborda por la banda izquierda mete el centro atrás, pero la defensa de México está atenta.

Presiona alto México y obstaculiza la salida de Bolivia.

6' PT| Sale lesionado Richet Gómez en Bolivia y en su reemplazo entra Leonardo Zabala.

5' PT| Pelota a las espaldas de los defensores y México por poco abre el marcador.

Bolivia inicia con todo en el partido, ahoga por momentos a México.

1' PT| Dura falta contra Tonino Melgar.

Comenzó el partido.

Finalizan los himnos y los jugadores se posicionan para el inicio del partido. El árbitro está listo y el encuentro está a punto de comenzar.

Se entonan los himnos nacionales. Primero se escucha el Himno Nacional de Bolivia, con el apoyo de la afición.

Los jugadores ya están listos y salen al campo de juego para el inicio del encuentro.

Los árbitros ingresan al campo de juego para realizar los últimos preparativos antes del inicio del partido.

Los jugadores ya salieron a calentar. Se nota la tensión y la concentración en ambos equipos.

El estadio Ramón Tahuichi Aguilera está repleto. La hinchada cruceña y boliviana se hace sentir en cada rincón del escenario.

