Mamen y Velasco dicen presente y alientan a la Verde en el Tahuichi

El estadio Ramón Tahuichi Aguilera no solo vibra por el duelo amistoso entre Bolivia y México, sino también por la presencia de figuras públicas que se sumaron a la fiesta del fútbol. Carlos Manuel 'Mamen' Saavedra y Juan Pablo Velasco estuvieron en las graderías alentando a la selección boliviana en una tarde marcada por la pasión y el colorido.

Carlos Manuel 'Mamen' Saavedra, candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la agrupación ciudadana VOS, llegó al principal escenario deportivo cruceño tras cumplir una intensa agenda de campaña.

Por su parte, Juan Pablo Velasco, recientemente proclamado candidato a la Gobernación de Santa Cruz por la Alianza Libre también se hizo presente en el Tahuichi para respaldar a la Verde en este compromiso internacional.

Bolivia y México se enfrentan este domingo desde las 15:30 en un estadio que luce un lleno total, luego de la venta de 25.500 entradas a través de la modalidad online. El partido sirve como preparación clave para la selección boliviana, que apunta al duelo de repechaje frente a Surinam, programado para el próximo 26 de marzo.

Mientras tanto, el combinado mexicano utiliza este amistoso como parte de su camino rumbo al Mundial 2026, que organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

En las tribunas, entre cánticos, banderas y camisetas verdes, el mensaje es uno solo: apoyo total a la selección, porque cuando juega Bolivia, el fútbol une a todo.

