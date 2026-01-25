TEMAS DE HOY:
Padres de familia reclaman mejoras en unidades educativas de La Paz  a una semana del inicio de clases

Ante estas denuncias, el alcalde de La Paz, Iván Arias, aseguró que el Municipio está destinando más de 4 millones de bolivianos para trabajos de refacción en los establecimientos educativos. Además, se prevé la entrega de mobiliario escolar. 

Cristina Cotari

25/01/2026 16:11

Foto: Red Uno
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

A una semana del inicio de las clases, varios padres de familia expresaron su preocupación por el estado de la infraestructura en diferentes unidades educativas de La Paz, donde persisten problemas como goteras, filtraciones de agua y aulas que se inundan durante las lluvias.

“Como unidad educativa estamos abandonados. Tenemos problemas en los ambientes y en los cursos; hay filtración de agua y cuando llueve se inundan las aulas",  reclamó un padre de familia.

 

Otro progenitor dijo que los trabajos que se realizan en los establecimientos son "maquillaje" y "superficiales" porque los ambientes no están en condiciones adecuadas para albergar a los estudiantes debido a que presentan daños estructurales en los techos y paredes. 

 

Ante estas denuncias, el alcalde de La Paz, Iván Arias, aseguró que el Municipio está destinando más de 4 millones de bolivianos para trabajos de refacción en los establecimientos educativos.

Detalló que las obras incluyen mejoras en la infraestructura, la entrega de mobiliario escolar y el cambio de pizarras.

Además, Arias anunció que La Paz será el primer municipio en iniciar con el desayuno escolar y la entrega de mochilas, con el objetivo de apoyar a los estudiantes desde el primer día de clases.

Por su parte, la ministra de Educación, Beatriz García, informó que todo está coordinado con los directores de las unidades educativas y ratificó que el inicio de clases está previsto para el 2 de febrero.

La autoridad también recordó que está prohibido el uso de celulares dentro del aula, como parte de las normas para la gestión escolar 2026.
 

 

