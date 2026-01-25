Rayo cae y hiere al menos a 34 personas durante protesta a favor de Bolsonaro en Brasilia

Al menos 34 personas resultaron heridas este domingo por la caída de un rayo durante una manifestación en apoyo al expresidente Jair Bolsonaro en la Plaza do Cruzeiro, en Brasilia, informó la agencia EFE citando a fuentes oficiales.

La protesta, convocada por el diputado Nikolas Ferreira, buscaba exigir la liberación de Bolsonaro, condenado a 27 años y 3 meses de prisión por liderar un complot golpista tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva, según reportó Infobae.

El Cuerpo de Bomberos, citado por CNN Brasil y G1, indicó que el número de heridos no ha sido confirmado de manera oficial, pero estiman que entre 15 y 34 personas sufrieron lesiones. Algunos fueron trasladados al hospital en estado grave.

“La tormenta sorprendió a todos. Cayó un rayo y la gente cayó al suelo. Fue confuso hasta que logramos levantarnos y ayudarnos unos a otros; había mucha gente corriendo”, contó a G1 el comerciante Alfredo Santana.

La movilización, que comenzó el lunes pasado en Paracatu, estado de Minas Gerais, forma parte de una caminata encabezada por Ferreira, quien recorrió unos 240 kilómetros hasta la capital brasileña acompañado de seguidores de Bolsonaro, muchos vestidos con los colores verde y amarillo de la bandera de Brasil.

A pesar de las fuertes lluvias que afectaron al Distrito Federal, miles de personas participaron en la manifestación, la última etapa de la caminata. Los abogados del expresidente han solicitado en varias ocasiones prisión domiciliaria por su delicado estado de salud, pero el Supremo Tribunal Federal ha rechazado todos los recursos hasta ahora.

