Brasil: Juez ordena el traslado de Jair Bolsonaro al complejo penitenciario "Papudinha"

En una decisión judicial conocida este jueves, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó el traslado inmediato del expresidente Jair Bolsonaro al Complejo Penitenciario de la Papuda. El exmandatario dejará su celda en la Superintendencia de la Policía Federal para ser recluido en una instalación de máxima seguridad conocida como "Papudinha".

Un régimen especial de detención

Bolsonaro, quien cumple una sentencia de 27 años y tres meses de prisión por liderar la tentativa de golpe de Estado en enero de 2023, será alojado en el 19º Batallón de la Policía Militar, dentro del perímetro del complejo de la Papuda.

Aunque el juez Moraes desestimó las críticas de la defensa sobre las condiciones actuales en la Policía Federal, justificó el traslado para facilitar las crecientes demandas médicas y de bienestar del detenido, según informan las agencias EFE y Xinhua. En su nueva ubicación, Bolsonaro dispondrá de:

Asistencia médica 24 horas: Podrá recibir atención de médicos particulares registrados y traslados de urgencia a hospitales si fuera necesario.

Alimentación y fisioterapia: Se autorizó la entrega de una dieta especial por personas indicadas por su defensa y sesiones diarias de rehabilitación física.

Régimen de visitas: Se han garantizado visitas semanales de su esposa e hijos, además de asistencia religiosa.

Comodidades y restricciones

El edificio del 19º Batallón fue renovado en 2020 y cuenta con celdas tipo alojamiento que incluyen cocina, lavandería y sala de estar. Sin embargo, no todas las peticiones de los abogados de Bolsonaro fueron aceptadas. El magistrado rechazó la solicitud para que el expresidente tuviera acceso a una "Smart TV".

"La nueva unidad ofrece condiciones más amplias para atender las solicitudes de la defensa, como mayor tiempo de visitas y ejercicios físicos en horarios libres", señala parte de la decisión judicial difundida por la prensa local.

Contexto de la condena

El líder de la ultraderecha brasileña fue condenado por el STF en septiembre pasado, tras determinarse su responsabilidad en la planificación del asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia. Desde entonces, ha permanecido bajo custodia policial. Antes del traslado definitivo, Bolsonaro deberá ser evaluado por una junta médica oficial de la Policía Federal para certificar su estado de salud.

