¡Final feliz! Mujer recibe un sofá nuevo tras perder el suyo al ser confundido con basura

Un hecho cotidiano se transformó en una historia viral que recorrió fronteras. Una mujer decidió sacar su sofá a la calle para que se secara, sin imaginar que minutos después sería retirado por un camión de recolección de basura.

El momento quedó registrado en video y compartido en redes sociales, donde rápidamente generó miles de reacciones. En las imágenes se ve cómo los recolectores de basura cargan el mueble y continúan su recorrido.

La mujer explicó que había dejado el sofá afuera solo por un corto tiempo, con la intención de que se secara, y nunca pensó que iba ser alzado como basura.

Sin embargo, la historia tuvo un giro inesperado gracias a la intervención de una mueblería local. Conmovidos por el episodio y su impacto en redes sociales, los dueños del negocio decidieron regalarle un sofá completamente nuevo.

La mujer compartió una fotografía sentada en su nuevo mueble, que rápidamente se viralizó en redes sociales, generando comentarios de apoyo y admiración por la acción solidaria.

