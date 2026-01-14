“Me dan todo o les suelto un plomazo”: Mujeres captaron su propio asalto cuando hacían picnic

Un momento de recreación familiar terminó convertido en una escena de terror. En el estado mexicano de Puebla, tres mujeres fueron víctimas de un violento asalto a plena luz del día mientras disfrutaban de un picnic.

El hecho quedó registrado en video, ya que con el mismo celular que utilizaban para grabar el encuentro lograron captar el rostro de los delincuentes.

En el video se ve como los sujetos se acercaron simulando que solo caminaban por el lugar. Sin embargo, en cuestión de segundos cambiaron de actitud y comenzaron a amenazarlas para despojarlas de sus pertenencias.

La situación se tornó aún más violenta cuando uno de los asaltantes empujó a la madre que intentaba proteger a sus hijas.

En el video se escucha claramente cómo uno de los agresores intimida a las víctimas. “O me dan todo o les suelto un plomazo”, dice el sujeto, mientras la madre, visiblemente alterada, intenta calmar la situación y resguardar a sus hijas ante el temor de que el ataque escale.

