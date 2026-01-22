Asciende a 45 el número de muertos en el accidente de trenes del sur de España

Córdoba (España), 22 ene (EFE).- El número de muertos en el accidente ferroviario de la localidad de Adamuz (sur de España) asciende ya a 45, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona hayan encontrado este jueves otros dos cadáveres, han informado a EFE fuentes del operativo.



Ambos cadáveres aparecieron debajo del tren de Renfe, uno de los dos implicados en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo.

Se trata de los dos últimos desaparecidos que quedaban por localizar, de acuerdo con las denuncias presentadas por los familiares.

Los efectivos que trabajan en la zona habían intensificado la búsqueda en las últimas horas con más personal y medios.



Este accidente ferroviario, uno de los más importantes sufridos en España y el primero en vías de alta velocidad, tuvo lugar cuando un tren de alta velocidad con destino a Madrid descarriló e invadió la vía contigua, por la que en ese momento circulaba en dirección opuesta otro convoy, con el que chocó y que también se salió de las vías. EFE

Mira la programación en Red Uno Play