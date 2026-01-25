Video: Un hombre fue golpeado cuando caminaba con su hija en brazos y quedó inconsciente

Un violento hecho se registró en Argentina la madrugada del sábado, cuando un hombre fue brutalmente golpeado por una persona en situación de calle y con presuntos problemas de salud mental, mientras caminaba por la vereda con su hija.

La víctima relató a ReconquistaHOY que el incidente ocurrió minutos después de salir de un evento y dirigirse hacia su vehículo. Según contó, llevaba a su hija cargada en los hombros cuando de repente un hombre se acercó y lo agredió sin mediar palabra.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad, se puede observar a un hombre descalzo, con el torso desnudo y vestido con jeans, acercándose a la familia.

La víctima identificó al agresor como “Máscara” y lo describió como “una persona enferma y con problemas psiquiátricos que siempre anda pidiendo dinero”.

El ataque provocó que el hombre cayera al suelo y se lastimara la cabeza, mientras que su hija también sufrió golpes al caer. A pesar de la violencia del hecho, la víctima expresó su decisión de no tomar represalias contra el agresor, señalando que comprende que se trata de una persona con problemas de salud mental.

