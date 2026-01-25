TEMAS DE HOY:
Narcomaletas Cenvicruz Alcaldía de Santa Cruz

32ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Video: Un hombre fue golpeado cuando caminaba con su hija en brazos y quedó inconsciente

El ataque ocurrió de manera repentina y quedó registrado por cámaras de seguridad. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/01/2026 10:49

Argentina

Escuchar esta nota

Un violento hecho se registró en Argentina la madrugada del sábado, cuando un hombre fue brutalmente golpeado por una persona en situación de calle y con presuntos problemas de salud mental, mientras caminaba por la vereda con su hija.

La víctima relató a ReconquistaHOY que el incidente ocurrió minutos después de salir de un evento y dirigirse hacia su vehículo. Según contó, llevaba a su hija cargada en los hombros cuando de repente un hombre se acercó y lo agredió sin mediar palabra.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad, se puede observar a un hombre descalzo, con el torso desnudo y vestido con jeans, acercándose a la familia.

La víctima identificó al agresor como “Máscara” y lo describió como “una persona enferma y con problemas psiquiátricos que siempre anda pidiendo dinero”.

El ataque provocó que el hombre cayera al suelo y se lastimara la cabeza, mientras que su hija también sufrió golpes al caer. A pesar de la violencia del hecho, la víctima expresó su decisión de no tomar represalias contra el agresor, señalando que comprende que se trata de una persona con problemas de salud mental.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:30

The thundermans

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:30

The thundermans

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD