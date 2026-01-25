TEMAS DE HOY:

30ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Aprehenden al presunto infanticida de una niña de 7 años en El Alto

Según las autoridades, el móvil del ataque sería pasional y el detenido sería la pareja actual de la madre de la menor. 

Cristina Cotari

25/01/2026 19:48

Foto: Pixabay
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Policía aprehendió al principal sospechoso del asesinato de una niña de siete años en la zona de Nueva Israel, El Alto, informó la Dirección Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Según las autoridades, el móvil del ataque sería pasional y el detenido sería la pareja actual de la madre de la menor.

El hecho ocurrió el viernes por la noche, entre las 21:00 y 22:00, cuando madre e hija caminaban hacia su domicilio en el sector de Achica Arriba, sobre la carretera La Paz–Oruro. El sospechoso, con rostro cubierto, abrió fuego contra ambas, alcanzando a la menor con dos impactos de bala, que le provocaron la muerte, mientras que su madre recibió un disparo y se encuentra hospitalizada en el hospital Obrero de La Pacheta.

El fiscal departamental Luis Carlos Tórrez detalló que en la escena se recolectaron siete casquillos calibre 9 milímetros. La autopsia legal determinó que la menor perdió la vida por dos impactos de bala.

 La Policía continúa investigando los motivos del ataque, mientras el aprehendido comparecerá en las próximas horas ante un juez.

El caso ha generado conmoción e indignación en la población, que exige justicia para la menor y la pronta resolución de las investigaciones.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

23:30

Tierra nuestra

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

23:30

Tierra nuestra

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD