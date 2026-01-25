Aprehenden al presunto infanticida de una niña de 7 años en El Alto

La Policía aprehendió al principal sospechoso del asesinato de una niña de siete años en la zona de Nueva Israel, El Alto, informó la Dirección Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Según las autoridades, el móvil del ataque sería pasional y el detenido sería la pareja actual de la madre de la menor.

El hecho ocurrió el viernes por la noche, entre las 21:00 y 22:00, cuando madre e hija caminaban hacia su domicilio en el sector de Achica Arriba, sobre la carretera La Paz–Oruro. El sospechoso, con rostro cubierto, abrió fuego contra ambas, alcanzando a la menor con dos impactos de bala, que le provocaron la muerte, mientras que su madre recibió un disparo y se encuentra hospitalizada en el hospital Obrero de La Pacheta.

El fiscal departamental Luis Carlos Tórrez detalló que en la escena se recolectaron siete casquillos calibre 9 milímetros. La autopsia legal determinó que la menor perdió la vida por dos impactos de bala.

La Policía continúa investigando los motivos del ataque, mientras el aprehendido comparecerá en las próximas horas ante un juez.

El caso ha generado conmoción e indignación en la población, que exige justicia para la menor y la pronta resolución de las investigaciones.

