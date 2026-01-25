¿Se cumple la profecía de Baba Vanga? Trump y fenómenos extremos marcan el inicio

Una de las aterradoras predicciones de la vidente búlgara Baba Vanga para 2026 parece haber comenzado a materializarse con varios eventos recientes, incluido un detalle que involucra al presidente estadounidense Donald Trump.

En los últimos días, Trump apareció en un evento público mostrando una extraña marca e hinchazón en la mano izquierda, similar a una lesión ya registrada en julio de 2025, cuando la Casa Blanca informó que se trataba de una “insuficiencia venosa crónica”.

Aunque el magnate asegura que solo se golpeó con una mesa, sus moretones han generado especulaciones sobre su salud y su vinculación con la profecía de Baba Vanga, quien predijo que una condición lo mantendría alejado de los eventos públicos.

Pero no solo Trump parece encajar con las visiones de la pitonisa búlgara. La semana pasada, la tormenta Harry afectó a Marsascala, en Malta, con olas gigantes y ráfagas de viento de más de 100 km/h, causando daños en edificios y derribando árboles, aunque sin víctimas graves. Una residente relató: “Fue desgarrador ver cómo el agua del mar y la espuma entraban en las casas. La tormenta azotó con fuerza, pero afortunadamente no hubo heridos graves”.

A esto se suman las intensas nevadas en Kamchatka, Rusia, donde la acumulación de hasta cuatro metros de nieve provocó la muerte de dos personas y obligó a declarar el estado de emergencia en Petropavlovsk-Kamchatsky. Estas catástrofes coinciden con otra de las predicciones de Baba Vanga sobre el incremento de fenómenos naturales en 2026.

Según El Heraldo de México, los seguidores de la vidente búlgara consideran que estos hechos marcan el inicio de sus visiones, mientras expertos advierten que la combinación de fenómenos climáticos extremos y sucesos políticos ha captado la atención mundial.



Mira la programación en Red Uno Play