Policial

¡La víctima se les escapó! Dos sujetos intentaron atracar en un surtidor de Guayaramerín

El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar. 

Naira Menacho

25/01/2026 19:39

Dos hombres con arma en mano intentaron atracar un surtidor en la ciudad de Guayaramerín la mañana de este domingo 25 de enero.

El hecho delictivo quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar.

En las imágenes se puede ver claramente cuando dos sujetos llegan hasta el surtidor en una motocicleta y al bajar, a punta de pistola, intentan intimidar a la operadora del surtidor; sin embargo, la joven reacciona de manera oportuna y pudo salir corriendo.

Según la información preliminar, los sujetos no lograron robar el dinero y huyeron en su motocicleta.

Se aguarda un informe oficial de las autoridades. 

 

