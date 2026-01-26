Bono PEPE: ¿Qué pasa si tu fecha de cobro cae en feriado o fin de semana?

El pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) inició este lunes 26 de enero y beneficia a miles de familias en todo el país. El apoyo económico está dirigido a quienes reciben el Bono Juana Azurduy, Bono Juancito Pinto, Bono de Discapacidad Grave o Muy Grave, Bono de Indigencia y la Renta Dignidad.

Los cuatro primeros grupos reciben Bs 150 durante tres meses, alcanzando un total de Bs 450. El plazo máximo para cobrar este beneficio vence el 30 de abril, según información oficial.

De acuerdo con el cronograma establecido, las personas que cumplen años entre el 1 y el 28 pueden cobrar en febrero, mientras que quienes nacieron los días 29, 30 y 31 deberán hacerlo en marzo.

¿Qué pasa si mi fecha de cobro cae en fin de semana o feriado?

Las autoridades aclararon que si el día de cobro coincide con sábado, domingo o feriado, el pago se traslada automáticamente al siguiente día hábil, sin que el beneficiario pierda el bono ni deba realizar trámites adicionales.

Requisitos y consultas

No es necesaria ninguna inscripción previa, ya que los beneficiarios fueron habilitados de forma automática con base en los registros de bonos anteriores.

El único requisito es presentar el carnet de identidad en cualquiera de las entidades financieras habilitadas.

Para más información, la población puede comunicarse a:

Línea gratuita: 800 101070

WhatsApp: 771 99342

