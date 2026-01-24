Productores destacan virtudes de la raza Brahman en conversatorio nacional

Con el objetivo de fortalecer la producción pecuaria en Bolivia, se llevó a cabo un conversatorio sobre la raza Brahman, en el que criadores y especialistas compartieron experiencias, conocimientos y estrategias para optimizar la eficiencia productiva y la calidad de carne en el país.

Juan Sebastián Velasco, de la cabaña Casa Blanca, destacó la importancia de la caracterización morfológica de los animales.

“El criterio de selección es clave. El Brahman es una raza que combina rusticidad con alta capacidad muscular, y es fundamental identificar cuáles ejemplares pueden aportar más a la producción de carne en Bolivia”, afirmó Velasco.

El especialista resaltó la experiencia de los productores en distintas regiones: “En el Chaco, el Beni y la Chiquitanía, hemos logrado adaptar el Brahman a nuestras condiciones climáticas y de pastoreo. Cada zona tiene sus particularidades, pero la raza demuestra ventajas en todas ellas”.

En tanto, Matheus Zacarías, gerente de Selection Beef, profundizó en el uso de la ultrasonografía de carcasa como herramienta para mejorar la productividad.

“La ultrasonografía nos permite identificar animales superiores, incrementar el rendimiento de carcasa, aumentar la precocidad sexual y mejorar la calidad de carne. Es una tecnología que nos ayuda a ser más eficientes sobre el área productiva que tenemos en Bolivia”, explicó Zacarías.

El especialista agregó que la raza Brahman, desarrollada en Estados Unidos, es un recurso estratégico para la producción de carne: “Su composición genética permite combinar la rusticidad del Cebu con mayor volumen de músculo, lo que resulta ideal para nuestras condiciones y para incrementar la eficiencia productiva”.

El conversatorio también incluyó un panel con tres criadores representativos de las principales zonas productivas: el Chaco boliviano, la Chiquitanía y el Beni. Los productores compartieron sus experiencias sobre el uso del Brahman y cómo esta raza ha mejorado sus operaciones.

