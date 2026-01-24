México entrenó en el Tahuichi y quedó listo para enfrentar a La Verde este domingo

La selección de fútbol de México entrenó este sábado por la mañana en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, donde llevó a cabo el reconocimiento del campo de juego y su última práctica antes del amistoso frente a Bolivia, programado para este domingo desde las 15:30.

Foto: APG.

El plantel azteca arribó al país la noche del viernes, luego de vencer 1-0 a Panamá, y este sábado trabajó bajo las órdenes de su director técnico, Javier Aguirre, en el escenario cruceño, que se encuentra listo para albergar el compromiso internacional.

FOTO: APG.

Tras la sesión de entrenamiento, Aguirre destacó el vínculo histórico y el respeto que siente por el fútbol boliviano. Recordó su convivencia con Bolivia durante la Copa América de 1997, cuando compartió hotel con Xabier Azkargorta, y rememoró su paso por el Tahuichi como entrenador del Pachuca. Además, resaltó la identidad del pueblo boliviano y valoró el crecimiento del seleccionado nacional, al que siguió en las Eliminatorias y en su reciente presentación ante Panamá.

FOTO: APG.

El duelo de este domingo servirá como preparación para ambos equipos, aunque con objetivos distintos. Bolivia afina detalles de cara al repechaje, mientras que México, anfitrión del Mundial 2026, busca consolidar su proyecto y mostrar un buen rendimiento en su visita a Santa Cruz.

Mira la programación en Red Uno Play