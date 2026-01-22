Ya está definida la programación oficial de pagos del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE). El Gobierno confirmó que, para cuatro de los cinco grupos beneficiarios, el cobro del bono se realizará de acuerdo con el dígito de la fecha de cumpleaños, con el objetivo de evitar filas y ordenar la entrega del beneficio.

Las personas cuyo día de nacimiento corresponde a fechas anteriores al inicio del programa podrán realizar el cobro entre febrero y abril, mientras que quienes tengan cumpleaños entre los dígitos 26 al 31 de enero podrán cobrar desde este mismo mes.

En el caso de los beneficiarios de la Renta Dignidad, el pago del bono PEPE está garantizado durante 12 meses consecutivos, desde febrero hasta febrero, integrándose de manera continua a su renta mensual.

Para los otros grupos beneficiarios, el bono es acumulable hasta un total de Bs 450, correspondientes a los tres pagos mensuales establecidos por el programa.

Los beneficiarios pueden verificar si les corresponde el pago ingresando a la página web oficial de la Gestora, donde se habilitó un sistema de consulta.

Con el fin de evitar aglomeraciones y proteger la salud de la población, el Gobierno anunció que antes de este fin de semana se publicará un cronograma segmentado, que establecerá días específicos de cobro según la terminación de la cédula de identidad o grupos prioritarios.

Además, las autoridades aclararon que no es obligatorio acudir al Banco Unión, ya que el bono puede cobrarse en cualquier entidad financiera habilitada que actualmente realiza el pago de beneficios estatales.

