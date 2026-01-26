¿Dónde y hasta cuándo se cobra el bono PEPE? Toma nota y no pierdas el beneficio

Una de las consultas más frecuentes de la población sobre el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) está relacionada con el lugar, la forma y el plazo de cobro de este beneficio económico temporal que busca proteger la economía de las familias más vulnerables frente al alza de precios.

Según la información oficial difundida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el bono PEPE puede cobrarse en cualquier banco del país donde la persona beneficiaria recibe habitualmente otros bonos o rentas estatales, sin necesidad de cambiar de entidad financiera ni realizar trámites adicionales.

El programa contempla un monto total de Bs 450 por familia, distribuido en tres pagos mensuales de Bs 150, correspondientes a enero, febrero y marzo de 2026. No obstante, los beneficiarios pueden optar por cobrar el dinero de forma fraccionada o acumulada, siempre dentro del plazo establecido.

Para acceder al cobro, el único requisito es presentar el carnet de identidad original y vigente, ya que el beneficio es automático y no requiere inscripción previa ni actualización de datos.

El Gobierno estableció como fecha límite el 30 de abril de 2026 para retirar el bono. Las autoridades advirtieron que, una vez vencido este plazo, el beneficio se pierde de manera definitiva, por lo que recomiendan a la población acudir oportunamente a las entidades financieras.

Asimismo, para quienes tengan dudas sobre su habilitación, se habilitó una plataforma oficial de consulta en el sitio web www.gestora.bo, en la sección Programa PEPE, donde los interesados pueden verificar su condición ingresando su número de carnet de identidad y fecha de nacimiento.

Desde el Gobierno reiteraron que no existen listas presenciales ni gestores, y que el programa utiliza únicamente datos oficiales de los bonos y rentas vigentes, reafirmando el carácter directo, transparente y temporal del bono PEPE.

