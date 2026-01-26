La razón fue sorprendente: Despiden a una mujer por quedarse hasta la noche en su trabajo

Una trabajadora de una residencia de adultos mayores en Ámsterdam fue despedida luego de que se comprobara que permanecía en el lugar durante la noche sin estar de turno, coincidiendo con los horarios laborales de su pareja sentimental, informó El Heraldo de México.

El caso llegó a los tribunales después de que la mujer impugnara su despido y solicitara una indemnización de cerca de 21 mil euros, al considerar que la sanción fue excesiva y que no existía una norma interna que le prohibiera acudir al centro fuera de su horario laboral. Sin embargo, un juez falló a favor de la empresa y declaró legal la decisión.

Según la investigación interna, la empleada ingresó al menos en 30 ocasiones durante la madrugada, pese a no tener asignado ningún turno. Aunque no registró esas horas ni recibió pago, la empresa determinó que su presencia nocturna no estaba autorizada. Su pareja trabajaba como responsable de los turnos nocturnos, lo que facilitó su acceso a las instalaciones.

La situación se descubrió cuando un compañero la vio en el lugar durante la noche y alertó a la gerencia. Inicialmente, la mujer aseguró que solo había acudido a recoger un objeto personal, pero los registros de acceso revelaron un patrón repetido de visitas coincidentes con los turnos de su novio.

El tribunal concluyó que, aunque no existiera una prohibición expresa, la trabajadora debía entender que no tenía funciones que cumplir en ese horario. Además, el juez consideró que las explicaciones inconsistentes afectaron la confianza laboral, lo que agravó la falta y justificó el despido disciplinario, sin derecho a compensación económica.



