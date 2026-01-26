Brasil asume custodia de la embajada de México en Perú tras ruptura diplomática

El Gobierno de Brasil confirmó que asumirá la representación de México en Perú, incluyendo la custodia de sus sedes diplomáticas, tras la ruptura de relaciones entre ambos países ocurrida en noviembre de 2025.

La medida fue anunciada este lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, que señaló que el paso se da “a solicitud del Gobierno mexicano y con el consentimiento del Ejecutivo peruano”.

“La representación abarca la custodia de las instalaciones de la Embajada de México en Perú, incluida la residencia del jefe de misión, así como de sus bienes y archivos”, indicó el comunicado oficial.

¿Por qué se rompieron las relaciones?

La crisis diplomática se agudizó luego de que México concediera asilo a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, acusada por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo (2021–2022).

Chávez se refugió en la embajada mexicana en Lima. Días después fue condenada a 11 años y 5 meses de cárcel, pero aún permanece en la sede diplomática a la espera de un salvoconducto para salir del país.

La administración de transición en Perú, encabezada por José Jerí, interpretó el asilo como un acto inamistoso. En respuesta, el Congreso peruano declaró persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por considerar que incurrió en una “inaceptable injerencia” en asuntos internos.

Un rol que Brasil ya ha ejercido antes

Esta no es la primera vez que Brasil asume una representación diplomática en conflictos regionales. En 2024, también representó los intereses de Perú en Venezuela, luego de que ambos países rompieran relaciones tras el reconocimiento del opositor Edmundo González Urrutia como presidente venezolano.

En otro caso similar, Brasil custodió la legación argentina en Caracas, tras una ruptura de vínculos diplomáticos entre ambos gobiernos.

