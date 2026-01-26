Activan las alarmas: Detectan en India 5 casos del letal virus Nipah

En las últimas horas, funcionarios de salud de India confirmaron cinco casos de infección por el virus Nipah en el estado de Bengala Occidental, en las cercanías de Calcuta. El primer contagio fue detectado entre trabajadores sanitarios del hospital privado Narayana Multispecialty, ubicado a unos 24 kilómetros al norte de la ciudad.

El brote incluye a un médico, una enfermera y otro trabajador del ámbito de la salud. Según informaron las autoridades, las dos primeras infecciones se registraron en personal de enfermería del centro médico privado antes del Año Nuevo, lo que encendió las alertas epidemiológicas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera de prioridad absoluta por su elevada letalidad, que puede oscilar entre el 40 % y el 75 %, dependiendo de la capacidad de vigilancia epidemiológica y atención clínica en cada brote.

Las autoridades han rastreado a 180 personas que tuvieron contacto con los pacientes confirmados y mantienen en cuarentena a 20 contactos de alto riesgo.

El virus Nipah se transmite principalmente a partir de murciélagos frugívoros, comunes tanto en zonas urbanas como rurales del país. También puede propagarse a través de cerdos infectados y, en menor medida, mediante el contacto directo entre personas.

