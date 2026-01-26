Cochabamba activa plan de emergencia tras lluvias torrenciales e inundaciones

Tras la fuerte y torrencial lluvia acompañada de granizo registrada la tarde de este jueves, la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) del municipio de Cochabamba activó su plan de contingencia, desplegando un amplio operativo de emergencia para atender las zonas afectadas por inundaciones.

El operativo incluyó el desplazamiento de motobombas, maquinaria pesada, carros hidrocinéticos, además de personal equipado con herramientas y cuadrillas de emergencia, que realizaron trabajos de drenaje, limpieza y desobstrucción de desagües pluviales, así como el retiro de agua de viviendas anegadas.

En contacto con los medios de comunicación, el jefe de la UGR, Dennis Rosales, informó que alrededor de 200 personas fueron movilizadas y se encuentran trabajando en distintos puntos de la ciudad, ejecutando labores de liberación de vías, limpieza de ambientes y evacuación de agua acumulada.

“Uno de los mayores problemas es la basura que tapa los drenajes”, señaló Rosales, al explicar que la precipitación registrada alcanzó 50 litros por metro cuadrado, siendo una de las lluvias más intensas del año, catalogada como torrencial y con alto potencial de provocar inundaciones urbanas.

La autoridad reiteró el llamado a la población a no arrojar basura ni escombros en ríos, calles ni canales, ya que el taponamiento de desagües, canales de riego y bocatormentas agrava este tipo de emergencias durante la temporada de lluvias.

