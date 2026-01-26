Defensa del juez Zeballos apelará su detención preventiva en Palmasola

La defensa del juez Hebert Zeballos anunció que apelará la determinación judicial que ordenó 120 días de detención preventiva en el penal de Palmasola, tras una audiencia de medidas cautelares realizada en el Palacio de Justicia de Santa Cruz en el marco de las investigaciones por el caso 'narcomaletas'.

La audiencia se extendió por aproximadamente siete horas, al término de las cuales una autoridad jurisdiccional dispuso el encarcelamiento preventivo del juez por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

El abogado defensor, Diego Coímbra, sostuvo que la aprehensión de Zeballos fue irregular y que no existen pruebas suficientes que lo vinculen con la droga hallada, además de denunciar vulneraciones a los derechos de su defendido.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó varios elementos de convicción, entre ellos imágenes de cámaras de vigilancia y resultados de pruebas de campo realizadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), tras la intervención de un hangar donde se hallaron cerca de 80 paquetes con características de marihuana.

Al concluir la diligencia, la defensa legal del juez manifestó su desacuerdo con la decisión judicial y confirmó que presentará una apelación para que la medida sea revisada por una instancia superior.

En ese contexto, para este lunes 26 de enero está prevista la declaración de la exdiputada y candidata a concejal Laura Rojas, dentro del denominado caso 'narcomaletas'. El Ministerio Público espera que su testimonio aporte información clave para determinar si existió o no participación en el presunto envío de más de 30 maletas que habrían sido utilizadas para el transporte de sustancias controladas.

