Atención beneficiarios: este es el único documento que te piden para cobrar el PEPE

Desde este lunes 26 de enero, el Gobierno activó el pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), un apoyo económico de Bs 150 mensuales durante tres meses consecutivos, destinado a aliviar la economía de los hogares más vulnerables del país.

El beneficio se entrega sin inscripción previa ni formularios, ya que el acceso es automático mediante los registros oficiales existentes, lo que permite un cobro directo y sin intermediarios.

¿Quiénes son los beneficiarios del PEPE?

El programa está dirigido a los siguientes sectores sociales:

Madres beneficiarias del Bono Juana Azurduy , inscritas hasta el 30 de noviembre de 2025.

Familias de estudiantes que reciben el Bono Juancito Pinto .

Personas con discapacidad visual que acceden al Bono Anual de Indigencia .

Personas con discapacidad grave o muy grave , registradas en el sistema nacional.

Adultos mayores que no perciben una renta de jubilación.

¿Qué documentos necesito para cobrar el bono PEPE?

El único requisito para acceder al beneficio es presentar el carnet de identidad vigente en cualquiera de las entidades financieras habilitadas.

No se exige ningún trámite adicional, registro previo ni actualización de datos, garantizando así un acceso rápido, seguro y transparente.

Plazos y cronograma de pago

El periodo de cobro se extiende desde el 26 de enero hasta el 30 de abril, lo que permite a los beneficiarios postergar el retiro del dinero en caso de dificultades.

Para la mayoría de los sectores, el cobro se realiza según el dígito de la fecha de nacimiento .

En el caso de los beneficiarios de la Renta Dignidad, el pago del PEPE comenzará en febrero y se extenderá por 12 meses, como un monto adicional.

Además, abril será un mes extraordinario, en el que quienes no hayan cobrado en enero, febrero o marzo podrán recibir el monto acumulado de Bs 450.

Alcance nacional e impacto social

Según datos del Viceministerio de Tesoro y Crédito Público, el programa PEPE beneficiará a cerca de 6 millones de personas en todo el país.

Con esta medida, el Gobierno busca fortalecer la política social del Estado y brindar un respaldo económico inclusivo, equitativo y oportuno a las familias bolivianas.

