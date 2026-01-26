TEMAS DE HOY:
Comunidad

“Gracias, maestro”: Fallece Tito Kuramotto, ícono del arte cruceño a los 85 años

La noticia fue dada a conocer por allegados y colegas, quienes destacaron su trayectoria y la profunda huella que deja en la historia del arte nacional.

Charles Muñoz Flores

26/01/2026 9:03

Fallece Tito Kuramotto, ícono del arte cruceño a los 85 años. FOTO: FB Tito Kuramotto.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Este lunes 26 de enero, se confirmó el fallecimiento del artista plástico boliviano Tito Vicente Kuramotto Medina, conocido simplemente como Tito Kuramotto, a los 85 años. La noticia fue dada a conocer por allegados y colegas, quienes destacaron su trayectoria y la profunda huella que deja en la historia del arte nacional.

Kuramotto se consolidó como uno de los pioneros del arte contemporáneo en Santa Cruz, llevando su talento más allá de las fronteras regionales y ganándose el respeto tanto dentro como fuera del país. Su obra, rica en exploraciones visuales y simbolismos, marcó hitos importantes en la evolución de las artes plásticas de la región cruceña.

A lo largo de más de seis décadas de carrera, Kuramotto se destacó por su incansable búsqueda de nuevos lenguajes expresivos, experimentando con formas, colores y técnicas que influyeron en generaciones enteras de artistas.

La gestora cultural Silvia Rózsa, amiga cercana Kuramotto, recordó al maestro con profunda emoción en sus redes sociales:

“Se fue un grande, y me atrevo a pensar que con él también partieron sus pinceles: siguieron viaje hacia las nubes que tantas veces pintó, en su incesante búsqueda de nuevos lenguajes para seguir creando, descubriendo”.

Agregó también: “Gracias, maestro. Creo que no puedo escribir más… por ahí se me escapan algunas lágrimas y temo manchar sus nuevos bocetos.”

Artistas, críticos y amantes del arte respondieron con homenajes espontáneos, reconociendo en Kuramotto no solo a un creador excepcional, sino también a un mentor que inspiró a muchos a encontrar su propia voz artística.

