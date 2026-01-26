“Gracias, maestro”: Fallece Tito Kuramotto, ícono del arte cruceño a los 85 años

La noticia fue dada a conocer por allegados y colegas, quienes destacaron su trayectoria y la profunda huella que deja en la historia del arte nacional.
26/01/2026 9:03
Este lunes 26 de enero, se confirmó el fallecimiento del artista plástico boliviano Tito Vicente Kuramotto Medina, conocido simplemente como Tito Kuramotto, a los 85 años. La noticia fue dada a conocer por allegados y colegas, quienes destacaron su trayectoria y la profunda huella que deja en la historia del arte nacional.
A lo largo de más de seis décadas de carrera, Kuramotto se destacó por su incansable búsqueda de nuevos lenguajes expresivos, experimentando con formas, colores y técnicas que influyeron en generaciones enteras de artistas.
La gestora cultural Silvia Rózsa, amiga cercana Kuramotto, recordó al maestro con profunda emoción en sus redes sociales:
“Se fue un grande, y me atrevo a pensar que con él también partieron sus pinceles: siguieron viaje hacia las nubes que tantas veces pintó, en su incesante búsqueda de nuevos lenguajes para seguir creando, descubriendo”.
Agregó también: “Gracias, maestro. Creo que no puedo escribir más… por ahí se me escapan algunas lágrimas y temo manchar sus nuevos bocetos.”
Artistas, críticos y amantes del arte respondieron con homenajes espontáneos, reconociendo en Kuramotto no solo a un creador excepcional, sino también a un mentor que inspiró a muchos a encontrar su propia voz artística.
