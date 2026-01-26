TEMAS DE HOY:
Internacional

Sube el oro y alcanza un nuevo récord: la onza superó los $us 5.100 por primera vez en la historia

En lo que va de año, el metal pesado y noble registra una subida de más del 18 %, mientras que la plata sube un 52,76 %.

EFE

26/01/2026 9:25

El oro logra un nuevo récord superando los 5.100 dólares la onza. Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance.
Mundo

El oro ha logrado un nuevo máximo histórico y ha superado por primera vez en su historia el precio de la onza los 5.000 dólares durante la pasada madrugada, hasta alcanzar los 5.109,73 dólares.

Tras superar el precio de la onza los 5.100 dólares, el oro, considerado activo refugio sube un 2,13 % y se encuentra en 5.088,99 dólares, después de que el pasado viernes se quedara a las puertas de los 5.000 dólares.

Por su parte, el precio de la plata volvió a revalidar también sus máximos históricos de madrugada, alcanzando los 109,45 dólares el precio de la onza, según datos de Bloomberg.

 

En lo que va de año, el oro registra una subida de más del 18 %, mientras que la plata sube un 52,76 %.

Los metales preciosos continúan sus repuntes después de que la semana pasada el mensaje del Foro Económico Mundial de Davos se centrara en la necesidad de prepararse para un orden mundial menos estable

Entre el ruido geopolítico, los mensajes sobre un posible anuncio de un nuevo presidente de la Reserva Federal de EE.UU. esta semana y las proyecciones de la Casa Blanca, que sitúan el crecimiento de la economía estadounidense entre el 4 % y el 5 % en términos reales —el doble de las previsiones de consenso—, aumenta la presión política para impulsar la economía mediante una bajada de tipos.

 

Mientras la dirección futura de la política monetaria de la Reserva Federal genera dudas, no ocurre lo mismo con la actuación de otros bancos centrales, que continúan incrementando sus compras de oro a un ritmo acelerado, según ha señalado el analista de XTB Manuel Pinto.

El crecimiento de la deuda, las compras de los bancos centrales, los estímulos monetarios y la debilidad del dólar se consolidan, así como algunos de los principales catalizadores de los máximos históricos del metal, según consideran los analistas.

