Alerta en Cochabamba: caída de un eucalipto en el Parque del Arquitecto daña luminarias y moviliza a los vecinos

Un árbol de la especie eucalipto se desplomó la tarde de este lunes en la prolongación del Parque del Arquitecto, en la zona norte de la ciudad, provocando daños materiales y encendiendo las alarmas entre los vecinos por el estado de la vegetación en las áreas públicas.

El ejemplar cayó sobre un vehículo tipo taxi que se encontraba estacionado en un callejón adyacente. Pese a la magnitud del incidente, no se registraron daños personales, aunque las ramas afectaron seriamente un poste de luz del sector, dejando cables expuestos y estructuras dañadas.

Un sector de alto flujo escolar

La preocupación de la comunidad radica en la ubicación estratégica del incidente. La zona es un paso obligado para decenas de personas debido a la cercanía de instituciones educativas de gran afluencia.

"Esta es una zona donde hay bastantes estudiantes y vecinos que transitan todo el día. Es un callejón que la gente usa mucho", relató una vecina, quien subrayó que la tragedia pudo ser mayor si el árbol hubiera caído en horario de salida escolar.

Los residentes señalaron que, si bien personal de la Alcaldía se personó en el lugar para cortar las ramas y despejar parcialmente la vía, el tronco permanece en el sitio y el problema de fondo no ha sido atendido. La crítica principal se dirige a la gestión de los molles viejos y otras especies de gran tamaño en la zona.

"Tenemos varios molles que no tienen mantenimiento y están bastante elevados. Son árboles viejos; la Alcaldía viene y corta las esquinas, pero no disminuye el tamaño. Con estas lluvias, tememos que sigan cayendo", advirtió una de las residentes afectadas.

