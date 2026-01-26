TEMAS DE HOY:
Cochabamba: Alcaldía notificará a restaurantes que arrojan grasa al alcantarillado

El jefe de la UGR explicó que parte de los desbordes se originaron porque algunos establecimientos desechan grasas por los desagües, lo que se endurece y forma obstrucciones en las tuberías.

Cristina Cotari

26/01/2026 14:00

Foto: Red Uno
Cochabamba

El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía de Cochabamba, Dennis Rosales, informó que se notificará a los restaurantes y locales de comida que desechan grasas y otros residuos por el alcantarillado, tras las recientes inundaciones que afectaron a varios sectores de la ciudad.

Rosales explicó que parte de los desbordes se originaron debido a que algunos establecimientos vierten grasa por los desagües, la cual se solidifica y provoca obstrucciones en las tuberías.

“Algunos restaurantes botaron grasa y otros elementos por el alcantarillado, algo que se seca y produce estancamiento del material”, señaló.

 

La UGR detectó grandes acumulaciones de grasa en bocas de tormenta y tuberías cercanas a zonas gastronómicas, lo que dificultó las labores de limpieza durante las intensas lluvias.

“Esto se vuelve como piedra en el tubo y nos obstaculiza. Hace más difícil el trabajo de desfogue, porque tenemos que ingresar con carro hidrocinético y presión para liberar la tubería”, explicó Rosales.

 

Ante esta situación, la Alcaldía decidió notificar a los locales infractores, ya que esta práctica daña el sistema de drenaje y agrava los riesgos de inundación en temporada de lluvias.

