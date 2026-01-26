Cochabamba: Alcaldía notificará a restaurantes que arrojan grasa al alcantarillado

El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía de Cochabamba, Dennis Rosales, informó que se notificará a los restaurantes y locales de comida que desechan grasas y otros residuos por el alcantarillado, tras las recientes inundaciones que afectaron a varios sectores de la ciudad.

Rosales explicó que parte de los desbordes se originaron debido a que algunos establecimientos vierten grasa por los desagües, la cual se solidifica y provoca obstrucciones en las tuberías.

“Algunos restaurantes botaron grasa y otros elementos por el alcantarillado, algo que se seca y produce estancamiento del material”, señaló.

La UGR detectó grandes acumulaciones de grasa en bocas de tormenta y tuberías cercanas a zonas gastronómicas, lo que dificultó las labores de limpieza durante las intensas lluvias.

“Esto se vuelve como piedra en el tubo y nos obstaculiza. Hace más difícil el trabajo de desfogue, porque tenemos que ingresar con carro hidrocinético y presión para liberar la tubería”, explicó Rosales.

Ante esta situación, la Alcaldía decidió notificar a los locales infractores, ya que esta práctica daña el sistema de drenaje y agrava los riesgos de inundación en temporada de lluvias.

