Identifican restos humanos hallados en Pairumani: investigan homicidio

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que el Ministerio Público inició una investigación de oficio por el delito de homicidio, tras el hallazgo de restos humanos en la zona de Pairumani, en el municipio de Vinto.

En las últimas horas, la víctima fue identificada como Miguel A. B. S., de 26 años de edad.

“Una vez conocido el hallazgo, un equipo multidisciplinario de la Fiscalía, junto a efectivos de la Policía, se constituyó en el lugar, donde se verificó la presencia de restos cadavéricos en avanzado estado de putrefacción. Se procedió al levantamiento legal del cadáver y su posterior traslado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)”, explicó Tejerina.

De acuerdo con la autopsia médico-legal, la causa de la muerte fue asfixia, aunque no se pudo precisar la etiología debido al avanzado estado de descomposición. Los forenses estiman una data de muerte de entre tres y nueve meses.

Por su parte, el fiscal asignado al caso, Edson Orellana Marín, informó que el hecho fue puesto en conocimiento del Ministerio Público el 24 de enero de 2026, alrededor de las 08:30, luego de que comunarios alertaran sobre la presencia de un cadáver humano.

Durante el trabajo forense y el reconocimiento de los restos, se realizó el análisis de los huesos, prendas de vestir y una cédula de identidad encontrada entre la ropa, lo que permitió establecer que los restos corresponden a una persona de sexo masculino.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar posibles responsabilidades.

