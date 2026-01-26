“Hay que salir adelante”: Paz lanza el Bono PEPE y promete apoyo directo a las familias más vulnerables

El presidente Rodrigo Paz lanzó oficialmente este lunes en Potosí el bono PEPE, un beneficio económico de Bs 450, que será entregado en tres cuotas mensuales de Bs 150 o de manera acumulada hasta el 30 de abril, con el objetivo de apoyar a la población y fortalecer la estabilidad económica.

Durante el acto, Paz destacó que el bono busca brindar un respaldo directo a las familias y llamó a mantener la confianza en el país.

“Esto viene ahora para que tengamos base social, hay que comer, hay que salir adelante. Bolivia está saliendo adelante, el mundo nos está viendo y quiere venir a invertir aquí”, afirmó el mandatario.

El presidente explicó que los recursos destinados al bono provienen de la identificación y eliminación de ítems fantasma en distintas reparticiones del Estado, permitiendo que esos fondos retornen directamente a la población.

“PEPE expresa esa platita que el Ministerio de Economía y de Defensa le han recortado a los ítems fantasma. Decían que había gente y cobraban, pero no había”, agregó.

Cobro simple y sin trámites

Las autoridades informaron que los beneficiarios podrán cobrar el bono en 44 entidades financieras habilitadas, presentando únicamente su cédula de identidad vigente, sin necesidad de inscripciones ni trámites adicionales.

Con esta medida, el Gobierno busca garantizar un acceso rápido, seguro y sin intermediarios al beneficio, consolidando al PEPE como un apoyo económico directo para los sectores más vulnerables.

