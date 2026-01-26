Bono PEPE: cómo se cobra y con qué otros beneficios se complementa

Desde las primeras horas de este lunes 26 de enero, comenzó en todo el país el pago del Bono PEPE, bajo un cronograma organizado según la fecha de nacimiento de cada beneficiario.

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) fue activado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como un apoyo económico directo y temporal, sin necesidad de inscripción previa. El beneficio contempla tres pagos mensuales de Bs 150, que suman un total de Bs 450, a cobrarse entre enero y marzo de 2026.

Verificación digital y sin intermediarios

Para garantizar una entrega transparente y sin intermediarios, el Ministerio de Economía habilitó un canal oficial de verificación digital. Las personas interesadas pueden confirmar si están habilitadas ingresando a la página www.gestora.bo, en la sección “Programa PEPE”, donde deberán introducir su número de carnet de identidad y fecha de nacimiento.

El sistema utiliza exclusivamente datos oficiales de los siguientes bonos y rentas:

Bono Juana Azurduy

Bono Juancito Pinto

Bono Anual de Indigencia o Ceguera

Bono por Discapacidad Grave o Muy Grave

Renta Dignidad para no rentistas

Quienes hayan recibido alguno de estos beneficios hasta el 30 de noviembre de 2025 (o estén registrados en Renta Dignidad) ya están automáticamente habilitados para cobrar el PEPE.

Advertencia contra fraudes

Las autoridades recalcaron que no existen inscripciones presenciales, intermediarios ni gestores autorizados, y advirtieron que cualquier intento de cobro fuera de los canales oficiales constituye un fraude.

Asimismo, aclararon que el bono PEPE no reemplaza ni modifica los bonos y rentas regulares, sino que se trata de un apoyo adicional para mitigar el impacto de la inflación y proteger el poder adquisitivo de las familias más vulnerables.

¿Dónde y hasta cuándo se cobra?

El beneficio puede cobrarse en cualquier banco del país donde la persona recibe habitualmente otros bonos o rentas, presentando únicamente su carnet de identidad original y vigente.

El pago se realiza en tres cuotas de Bs 150, aunque también puede cobrarse de forma acumulada hasta el 30 de abril de 2026, fecha límite establecida por el Gobierno.

De esta manera, el PEPE se consolida como una herramienta de protección social directa, accesible y segura, diseñada para llegar a quienes más lo necesitan, evitando duplicidades, fraudes o confusiones sobre el acceso al beneficio.

