El amor que no se rinde: Don Eloy, el padre que lucha contra el cáncer de su pequeño tras perder a su esposa

Don Eloy Poma, un maestro albañil de 53 años, personifica el sacrificio incondicional. Su vida se ha convertido en un "peregrinaje" constante entre el Desaguadero, donde trabaja para generar recursos, y el Hospital del Niño en La Paz, donde su hijo Wilmer lucha contra la leucemia.

La tragedia ha golpeado dos veces a esta familia. Hace apenas un año, Eloy perdió a su esposa tras tres años de lucha contra el cáncer de cuello uterino. Cuando apenas intentaba sanar ese dolor, recibió el diagnóstico de su hijo. "Fue un golpe terrible. Tras un año de descanso, recibir esa noticia otra vez... duele, no hay palabras para eso. Pero es mi hijo, tengo que luchar", relató con la voz entrecortada.

"Papi, no llores"

El vínculo entre padre e hijo se ha fortalecido en la adversidad. Eloy recuerda con lágrimas el momento más duro de la internación: "Él me decía: 'Papi, no llores, yo voy a estar bien'. Esas palabras se me quedaron como un nudo en la garganta. Por eso, más que nunca, estoy luchando con él".

A pesar de su esfuerzo como albañil "multiuso", los recursos no alcanzaban. Eloy acumulaba seis meses de deuda de alquiler y la urgencia de adquirir un catéter permanente de 3,100 bolivianos, además de una silla de ruedas, ya que el desgaste físico de cargar a su hijo le provocaba fuertes dolores de espalda.

Una ola de solidaridad: Bolivia responde

La difusión de su caso a través de Red Uno y el programa "Que No Me Pierda" generó una respuesta inmediata y masiva. En una noche cargada de emoción, la solidaridad de la población boliviana logró recaudar 30,000 bolivianos para el tratamiento de Wilmer.

Además del apoyo económico, don Eloy recibió:

Una silla de ruedas para facilitar el traslado de su hijo.

Electrodomésticos para mejorar sus condiciones de vida.

Donaciones de medicamentos por parte de fundaciones y personal médico.

Visiblemente emocionado y entre lágrimas, Eloy agradeció el apoyo: "Gracias, hermanos que me están colaborando. No tengo palabras para decirlo. Dios les bendiga y les guarde".

Un mensaje para todos los padres

En el marco del Día del Padre, don Eloy dejó una reflexión para todos los progenitores del país: "Quisiera que tengan más cariño a sus hijos, que no se descuiden. Tenemos que hacer un sacrificio por ellos hasta que sean estables en la vida. Los felicito a todos".

Hoy, Eloy ya no camina solo. Con la deuda de alquiler en vías de solución y el tratamiento de Wilmer asegurado por el momento, este padre continúa con su mayor sueño: "Que esté sanito para compartir la vida que me queda, llevarlo conmigo al trabajo o a la cancha".

Mira la programación en Red Uno Play