Eventos, turismo y fe: Sucre se posiciona como destino en Semana Santa

La ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folclor y Gastronomía, Cintia Yáñez Eid, presentó la agenda de actividades por Semana Santa en Sucre y destacó que la propuesta combina fe, cultura, gastronomía y turismo.

Entre las principales actividades figura el Festival Gastronómico “Santo Sabor”. El evento reunirá a 20 chefs y promoverá la tradición de los 12 platos de Semana Santa. También habrá conciertos de música barroca en espacios patrimoniales.

El Jueves Santo se realizará la conmemoración de la Última Cena. El Viernes Santo tendrá lugar el Vía Crucis al cerro Churuquella y la procesión del Santo Sepulcro.

El Sábado de Gloria incluirá la bendición del fuego. Las actividades cerrarán el Domingo de Resurrección.

La agenda también contempla la “Ruta de la Manzana Jesuítica”. Este circuito conecta sitios históricos como la Casa de la Libertad y templos coloniales. Además, se prevén recorridos por museos, conventos y espacios culturales.

El Gobierno anunció la llegada de creadores de contenido y medios internacionales. El objetivo es difundir la festividad fuera del país. También se habilitará un vuelo adicional de Boliviana de Aviación para facilitar el arribo de visitantes.

Desde la Alcaldía de Sucre informaron que habrá una amplia oferta turística. Esta incluye peregrinaciones, visitas a iglesias y actividades culturales. También se suman experiencias gastronómicas.

La autoridad estuvo acompañada por la viceministra de Gastronomía, Zumaya Prado Vázquez, y el viceministro de Turismo, Andrés Aramayo Bejarano.

Señaló que la celebración tiene más de 400 años de historia y es una de las más importantes del país.

Finalmente, las autoridades invitaron a la población a participar de la Semana Santa. Señalaron que esta celebración impulsa el turismo y la economía local.





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