La Paz: ¿Qué pasará con 20 sucursales de Emapa?

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) inició un proceso de reestructuración que incluye la evaluación de al menos 20 de sus sucursales a nivel nacional, entre posibles cierres, reubicaciones y aperturas en nuevas zonas.

El gerente general de la entidad, Sergio Siles, informó que actualmente la empresa cuenta con alrededor de 86 tiendas, entre urbanas y rurales, y que parte de este plan busca optimizar el funcionamiento de la red comercial.

“Se prevé un cierre o una reestructuración de unas 20 tiendas en la actualidad”, explicó.

Evaluación de rentabilidad

Según detalló la autoridad, la decisión responde a una evaluación interna basada en la rentabilidad de las agencias. En algunos casos, las tiendas están ubicadas en sectores con baja afluencia de público, lo que afecta su desempeño.

“Tenemos tiendas que estaban en lugares donde no circulaba gente”, indicó Siles, al señalar que estos factores motivan la reubicación hacia zonas más estratégicas.

No solo cierres

El gerente aclaró que el plan no se limita únicamente al cierre de sucursales, sino que también contempla la apertura de nuevas agencias en puntos con mayor movimiento comercial.

Esto permitiría mejorar el acceso de la población a los productos y fortalecer la presencia de EMAPA en mercados más dinámicos.

Cambios en la oferta

Como parte de la reestructuración, también se prevé diversificar los productos disponibles en las tiendas, incorporando ofertas de emprendedores, micro y pequeños empresarios, así como de grandes empresas.

La medida busca ampliar la oferta para los consumidores y dinamizar la economía productiva nacional.

En ese marco, Emapa apunta a consolidar un modelo más eficiente y sostenible, ajustando su red de sucursales a la demanda real del mercado.

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