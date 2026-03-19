Así cierra el dólar en el mercado paralelo este jueves 19 de marzo en Bolivia

El mercado paralelo de divisas en Bolivia registró una jornada de fluctuaciones este jueves 19 de marzo. El dólar paralelo cierra la jornada de este jueves con una ligera tendencia a la baja tras alcanzar picos al mediodía.

Según el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com, la moneda extranjera finalizó el día con un valor de Bs 9,28 para la compra y Bs 9,26 para la venta. Esta cifra representa un ajuste respecto al comportamiento observado a primeras horas de la mañana, cuando la compra inició en Bs 9,09 y la venta en Bs 9,27, alcanzando su punto máximo al mediodía con una cotización de Bs 9,30 para la compra y Bs 9,28 para la venta.

Reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com.

Por su parte, la plataforma de monitoreo en tiempo real bolivianblue.net coincidió con esta tendencia de cierre, fijando su última actualización en Bs 9,29 para la compra y Bs 9,26 para la venta. Este sitio web, que realiza el seguimiento de transacciones directas, mostró una leve corrección a la baja en comparación con el inicio de la jornada, momento en el que el dólar se situaba en Bs 9,31 para la compra. Al igual que en otros indicadores, el mediodía marcó un pico de Bs 9,29 para la compra, antes de ceder levemente hacia el final de la tarde.

La plataforma de monitoreo en tiempo real bolivianblue.net.

El comportamiento del mercado informal durante este jueves refleja una volatilidad constante, con una brecha que se mantiene significativamente por encima del tipo de cambio oficial. El descenso registrado entre el mediodía y el cierre de la jornada sugiere una toma de aliento en la demanda, aunque los valores finales siguen evidenciando la presión sobre la moneda nacional en las transacciones fuera del sistema financiero regulado.

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