“La saludó y luego disparó”: lo que se sabe del ataque a una madre y su hija en La Paz

Una tragedia sacude a La Paz: una niña de siete años fue asesinada a tiros mientras caminaba con su madre por la zona Israel, cerca de la tranca Achica Arriba, en la carretera La Paz – Oruro.

Según el Fiscal Departamental, Luis Carlos Torrez, un hombre con ropa negra y barbijo se acercó a las víctimas, las saludó y luego disparó. La menor recibió dos impactos de bala, que le provocaron un traumatismo cráneo encefálico abierto, mientras que la madre de 48 años resultó gravemente herida con tres impactos de bala y permanece hospitalizada bajo atención médica.

El hecho fue alertado por la hija mayor de la mujer, quien recibió la llamada de auxilio y denunció el ataque a la Policía. En la escena del crimen se recolectaron siete casquillos de calibre 9 mm y una bala, que serán sometidos a pericias para esclarecer lo ocurrido.

El fiscal Torrez informó que la Fuerza Especial de Lucha contra El Crimen (Felcc) ya aprehendió al principal sospechoso, mientras continúan las investigaciones para determinar el móvil y posibles vínculos del atacante.

“La niña falleció por dos impactos de proyectil y la madre tiene una incapacidad médica inicial de 20 días, que podría aumentar según exámenes complementarios”, detalló Torrez.

El Ministerio Público mantiene un trabajo coordinado con la Policía Boliviana, levantando el acta del lugar del hecho, recopilando evidencia fotográfica y procesando la escena del crimen en paralelo con la autopsia médico-legal.

Las autoridades alertan a la población sobre la gravedad del suceso y piden colaboración para esclarecer este primer infanticidio en La Paz, un caso que ha conmocionado a la ciudadanía.

Mira la programación en Red Uno Play