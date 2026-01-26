¡Impactante! Arquero se sacó los guantes, atajó dos penales, convirtió el suyo y salió campeón

Luego de que el partido entre Conquimbo más conocido como Los Piratas y la Universidad Católica no lograra definirse en el tiempo reglamentario, la Supercopa de Chile se decidió desde los doce pasos. En la tanda, el arquero Diego Sánchez, conocido como “el Mono”, se robó el protagonismo y se convirtió en el héroe del encuentro.

El portero se plantó bajo los tres palos sin guantes, y con una actuación memorable logró detener dos penales, además de convertir el suyo, lo que fue clave para que su equipo se consagrara campeón. Su desempeño fue tan destacado que recordó la hazaña de Ricardo, el arquero de Portugal, que en la Euro 2004 vivió una situación similar frente a Inglaterra y también se llevó la victoria.

Con su gran actuación, Diego Sánchez no solo aseguró el título para Los Piratas, sino que también se ganó un lugar en la memoria de los aficionados, dejando una imagen histórica en la Supercopa chilena.

Mira la programación en Red Uno Play