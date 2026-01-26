Aguirre dice que los amistosos con Panamá y Bolivia le sirvieron para "sacar conclusiones"

El seleccionador mexicano, Javier 'Vasco' Aguirre, afirmó que los partidos amistosos disputados ante Panamá y Bolivia le sirvieron "muchísimo" para "sacar conclusiones" respecto al plantel que presentará en el Mundial 2026.

Aguirre se refirió al asunto en la conferencia de prensa posterior al encuentro en el que el Tri venció en esta jornada por 0-1 a la Verde en la ciudad boliviana de Santa Cruz, con una anotación del argentino-mexicano Germán Berterame.

"De alguna forma sí me sirvieron muchísimo estos dos partidos para sacar conclusiones y ese era el objetivo", manifestó el técnico.

"Más allá del resultado, el objetivo era ver a jugadores, someterlos a un ambiente distinto, a un campo, a un balón, un arbitraje distinto, que no estuvieran cómodos y que demostraran que, a pesar de las adversidades, tienen capacidad y tamaños para estar en la selección nacional", agregó.

El 'Vasco' reconoció que "hay cosas por corregir", aunque también elogió a los jugadores jóvenes que debutaron en la selección mexicana y que le sorprendieron "gratamente".

Sobre el encuentro con Bolivia, mencionó que los locales tuvieron "un par de ocasiones buenas para empatar el partido", por lo que "un empate puede haber sido justo", pero que en el fútbol "de repente las circunstancias hacen que ganes o pierdas".

"Bolivia tiene un repechaje dentro de poco y no tengo más que desearles mucha suerte porque me gustaría verlos en el Mundial", afirmó.

En el otro amistoso que disputó el jueves, el Tri venció también por 0-1 a Panamá gracias a un autogol en el minuto 90+3.

México es uno de los países anfitriones del Mundial 2026 junto con Canadá y Estados Unidos.

