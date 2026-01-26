Miguelito Terceros brilla y gana su titularidad en el Santos de Brasil

El retorno de Miguel Terceros al Santos de Brasil no pudo ser más prometedor. En su primer partido como titular del año, el mediapunta boliviano Miguel Terceros se convirtió en el eje creativo del equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda.

Aunque el marcador terminó en un pálido 0-0 frente al Red Bull Bragantino por el Campeonato Paulista, la actuación de "Miguelito" dejó sensaciones de esperanza en una hinchada que reclama mayor protagonismo para el joven promesa.

Durante los 60 minutos que permaneció en cancha, Terceros demostró por qué es la joya de la corona boliviana. Con movilidad constante y una visión de juego superior, orquestó los ataques de un Santos que dominó territorialmente pero careció de pegada.

Su desempeño fue tan sólido que el Diario do Peixe lo calificó con un 7.0, la nota más alta del plantel, criticando incluso su salida del campo:

“Estuvo muy involucrado e intentó crear jugadas. No debió ser sustituido”, señaló el medio especializado.

Pese al brillo individual del boliviano, el Santos se mantiene en la novena posición de la tabla estatal. El técnico Vojvoda reconoció que, aunque el equipo recupera balones con intensidad y domina el espacio, falta el "golpe de gracia".

Con Terceros de vuelta tras su cesión, el estratega parece haber encontrado al fin al encargado de dar ese último pase, siempre y cuando le otorgue la continuidad que el mundo del fútbol hoy le aclama.

