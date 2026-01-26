“No lo conocía”: DT del Santos se ve obligado a responder por qué cambió a Miguelito contra Bragantino

Juan Pablo Vojvoda Rizzo, actual director técnico del Santos de Brasil, se vio obligado a dar explicaciones por la decisión de sustituir al boliviano Miguel Terceros en la segunda parte del partido ante Bragantino, por el Campeonato Paulista.

El entrenador fue duramente criticado por la hinchada del Peixe tras el cambio del mediocampista nacional, al punto de recibir insultos desde las tribunas. Sin embargo, el tema no quedó ahí, ya que la prensa brasileña fue puntual en la conferencia de prensa posterior al encuentro y consultó al técnico sobre los motivos de la sustitución de Miguelito.

“Miguel es un jugador que se presentó en los primeros días como todos, pero yo no tenía un conocimiento de su día a día. Entonces comencé a conocerlo y vi su predisposición, su compromiso y sus cualidades. Empezó a tener minutos y respondió, y eso era lo que necesitábamos. Cuando le tocó jugar desde el inicio, hizo una buena primera parte y estaba bien en el juego. Él y Rolheiser tienen características similares y van a ayudar al equipo”, explicó.

“Consideré a Rolheiser en el campo de juego porque tiene características parecidas a las de Miguel. Era un momento para atacar los espacios. Decidí ubicar a Rolheiser por el medio, ya que Miguel estaba jugando más por la izquierda, de manera más vertical, pero no conseguimos lo que buscábamos”, añadió.

Terceros jugó en 2025 en América MG, donde anotó varios goles, lo que motivó su regreso a las filas del Santos, aunque en su momento se especuló con una posible salida al exterior.

