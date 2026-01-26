“No queremos que nos roben”: Rodrigo Paz defiende la riqueza minera de Potosí

Durante su visita al departamento de Potosí, el presidente Rodrigo Paz destacó el cariño que tiene por la región y la calificó como la mayor potencia minera del mundo, subrayando la necesidad de establecer alianzas estratégicas que impulsen el crecimiento económico.

Paz afirmó que el desarrollo del sector minero solo será posible con reglas claras, que permitan atraer inversiones sin que el país sea perjudicado.

“Con reglas claras, porque nosotros no queremos que nos roben, pero sí queremos que vengan a invertir y tener buenos socios. Que vengan a invertir para desarrollar el punto minero más importante del mundo”, expresó.

El mandatario comparó la realidad boliviana con la de países vecinos como Chile y Perú, que reciben miles de millones de dólares anualmente por la comercialización de minerales, mientras Bolivia percibe ingresos considerablemente menores.

“El vecino está ganando 65 mil millones de dólares al año, Perú 50 mil, Chile 65 mil. Y nosotros, los bolivianos, que somos los que tenemos la mejor y mayor cantidad de materia prima minera, recibimos apenas 6 mil millones. Somos los más ricos del barrio y no nos hemos enterado porque no tenemos reglas claras”, manifestó.

Paz cuestionó además a sectores políticos que, según dijo, no hablan con la verdad y obstaculizan el desarrollo del país con discursos demagógicos.

En ese marco, reiteró la importancia de exportar minerales y atraer inversión, resaltando que Potosí y otros municipios del departamento se encuentran asentados sobre importantes yacimientos de oro, plata, estaño y otros recursos.

“Tenemos que hacer alianzas entre los bolivianos para que no nos vengan a robar, para que vengan a invertir, dejen platita y los que invierten también se lleven su platita. Si ganamos 50/50, ganamos todos”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que una adecuada gestión de los recursos permitirá garantizar salud, educación y desarrollo para las comunidades, remarcando que todo debe hacerse “sin vender la Patria”.

