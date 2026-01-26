Video: Flota en la ruta Irupana–La Paz queda al borde del precipicio

La ruta principal que conecta Unduavi con Chulumani se encuentra cerrada debido a un derrumbe, según informaron autoridades y transportistas del sector.

Una flota del Sindicato 5 de Agosto que se dirigía a la ciudad de La Paz sufrió un accidente en la zona de Irupana, quedando al borde de un precipicio. El mal estado de las carreteras obligó a los conductores a tomar rutas alternas, lo que incrementó el riesgo del viaje.

El vehículo intentó esquivar los tramos más dañados del camino utilizando la vía alterna por Yanacachi, un trayecto que no está habilitado para el tránsito de flotas ni vehículos de alto tonelaje. Como consecuencia, los pasajeros vivieron momentos de pánico por la cercanía del bus al barranco.

Los pasajeros solicitaron apoyo urgente para trasladar maquinaria pesada que permita retirar la flota del lugar de forma segura.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) pidió extrema precaución a todos los conductores que transitan tanto por Sud Yungas como por Nor Yungas, debido a las constantes lluvias que han afectado la región durante la última semana.

