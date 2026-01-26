Canasta familiar: Subió el precio del pollo en el Mercado Abasto de Santa Cruz

La carne de pollo y sus cortes registran cambios que afectan la planificación de las amas de casa.
26/01/2026 10:50

Este lunes 26 de enero, se pudo constatar un incremento en los precios de los productos básicos de la canasta familiar en el Mercado Abasto; en particular, la carne de pollo.
El pollo mairaneño se cotiza actualmente entre 17 y 17,50 bolivianos por kilo, mientras que el industrial llega a 16,50 bolivianos. Esto representa un incremento de casi 4 bolivianos respecto a semanas anteriores, cuando los precios oscilaban entre 12,50 y 13 bolivianos.
En cuanto a las presas específicas, la pierna con muslo se vende a 19 bolivianos el kilo, la pechuga a 22, mientras que los menudos mantienen precios accesibles: la patita a 16, el hígado a 12 y el cogote a 9 bolivianos.
Las familias, aunque continúan comprando, han reducido la cantidad adquirida debido al aumento. Un pollo de 2 kilos puede llegar a costar alrededor de 34 bolivianos.
El incremento de precios se atribuye, según algunos comerciantes, a la reducción del abastecimiento, aunque no hay información oficial sobre la causa exacta.
