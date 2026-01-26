Canasta familiar: Subió el precio del pollo en el Mercado Abasto de Santa Cruz

Este lunes 26 de enero, se pudo constatar un incremento en los precios de los productos básicos de la canasta familiar en el Mercado Abasto; en particular, la carne de pollo.

El pollo mairaneño se cotiza actualmente entre 17 y 17,50 bolivianos por kilo, mientras que el industrial llega a 16,50 bolivianos. Esto representa un incremento de casi 4 bolivianos respecto a semanas anteriores, cuando los precios oscilaban entre 12,50 y 13 bolivianos.

En cuanto a las presas específicas, la pierna con muslo se vende a 19 bolivianos el kilo, la pechuga a 22, mientras que los menudos mantienen precios accesibles: la patita a 16, el hígado a 12 y el cogote a 9 bolivianos.

Las familias, aunque continúan comprando, han reducido la cantidad adquirida debido al aumento. Un pollo de 2 kilos puede llegar a costar alrededor de 34 bolivianos.

El incremento de precios se atribuye, según algunos comerciantes, a la reducción del abastecimiento, aunque no hay información oficial sobre la causa exacta.

