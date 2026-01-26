TEMAS DE HOY:
Caso Narcomaletas Hombre cae de una torre

29ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Canasta familiar: Subió el precio del pollo en el Mercado Abasto de Santa Cruz

La carne de pollo y sus cortes registran cambios que afectan la planificación de las amas de casa.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

26/01/2026 10:50

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Este lunes 26 de enero, se pudo constatar un incremento en los precios de los productos básicos de la canasta familiar en el Mercado Abasto; en particular, la carne de pollo.

El pollo mairaneño se cotiza actualmente entre 17 y 17,50 bolivianos por kilo, mientras que el industrial llega a 16,50 bolivianos. Esto representa un incremento de casi 4 bolivianos respecto a semanas anteriores, cuando los precios oscilaban entre 12,50 y 13 bolivianos.

 

 

En cuanto a las presas específicas, la pierna con muslo se vende a 19 bolivianos el kilo, la pechuga a 22, mientras que los menudos mantienen precios accesibles: la patita a 16, el hígado a 12 y el cogote a 9 bolivianos.

Las familias, aunque continúan comprando, han reducido la cantidad adquirida debido al aumento. Un pollo de 2 kilos puede llegar a costar alrededor de 34 bolivianos.

El incremento de precios se atribuye, según algunos comerciantes, a la reducción del abastecimiento, aunque no hay información oficial sobre la causa exacta. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD