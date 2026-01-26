Bono PEPE: ¿Qué hacer si no cobraste el día de tu cumpleaños?

Si por razones de fuerza mayor no pudiste asistir al banco el día que te correspondía según tu nacimiento, no perderás el dinero. El Viceministerio del Tesoro confirmó que los montos se guardan en tu cuenta.

El inicio del pago del Bono PEPE ha generado dudas sobre la rigurosidad del cronograma. El viceministro del Tesoro y Crédito Público, Christian Morales aclaró este lunes en entrevista con Red Uno, que, si bien el orden por cumpleaños busca evitar aglomeraciones, el beneficio es acumulativo.

Esto significa que, si no pudiste cobrar tus Bs 150 en enero, el monto permanecerá disponible para ser retirado junto con el pago de febrero o marzo.

El viceministro Morales instó a los beneficiarios a no desesperar ni acudir a los bancos en fechas que no les corresponden para intentar forzar el cobro. Al ser un beneficio acumulativo, el sistema garantiza que el dinero esté resguardado y disponible en cualquiera de las 44 entidades financieras autorizadas hasta el último día del plazo establecido.

La autoridad recomendó que, si se decide acumular el monto para retirarlo de una sola vez en marzo o abril, se haga siempre portando el carnet de identidad original y vigente para evitar cualquier contratiempo administrativo en ventanilla.

