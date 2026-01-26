Bellot apunta a resolver agua, basura y transporte en Cochabamba

El candidato a la Alcaldía de Cochabamba por la alianza Soluciones con Todos, Javier Bellot Montalvo, presentó parte de su plan de gobierno durante una entrevista electoral con Red Uno, enfocando sus propuestas en resolver problemas estructurales como la gestión de residuos, el acceso al agua potable y la movilidad urbana.

Administrador de empresas y expresidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Bellot también cuenta con una trayectoria en plataformas de voluntariado, como Tunari Sin Fuego. Afirmó que su paso por el activismo fue valioso, pero insuficiente para lograr cambios de fondo:

“Desde el activismo no pudimos hacer muchas cosas que necesitan hacerse a través de la decisión política y de autoridad”, sostuvo.

Entre sus principales ejes, destacó la gestión de residuos sólidos, apuntando que hay estudios previos sobre separación en origen y recolección diferenciada que nunca fueron implementados. Aseguró que una adecuada gestión podría incluso generar ingresos para el municipio.

Respecto al acceso al agua, criticó que muchas zonas del sur y norte de la ciudad aún dependan de cisternas, pese a la capacidad disponible en la represa de Misicuni. Señaló la falta de planificación urbana como una de las causas del problema y recordó que más del 90% de las aguas servidas que contaminan el río Rocha provienen de la ciudad.

Sobre la movilidad urbana, Bellot expresó que los tiempos de traslado se han duplicado en los últimos años, lo que afecta la calidad de vida y eleva los costos de transporte, sobre todo con la presión sobre los precios de los hidrocarburos.

“Lo que antes tomaba 5 minutos, ahora toma 15 o 20. Eso también es ineficiencia urbana”, dijo.

Finalmente, propuso una planificación metropolitana con coordinación intermunicipal y con el Gobierno nacional, dado que problemas como el transporte, el medioambiente y los servicios básicos exceden los límites administrativos de Cochabamba.

