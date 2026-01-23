Demetrio Villca propone créditos a bajo interés para emprendedores en su carrera por la Gobernación de La Paz

Demetrio Villca Ordoñez, estudiante de tercer año de Derecho y Ciencias Políticas con una trayectoria diversa como transportista, gremialista y agricultor, se proyecta como la apuesta de las organizaciones sociales para la Gobernación de La Paz.

Su candidatura destaca por haber sido consolidada de manera orgánica mediante el respaldo de las 20 provincias del departamento, posicionando su perfil como un representante directo de los sectores populares y productivos.

La propuesta central de Villca se enfoca en la juventud y el desarrollo económico. El candidato identificó que el principal obstáculo para los profesionales que egresan de institutos tecnológicos es la falta de capital inicial para poner en marcha sus proyectos.

"Muchos jóvenes salen con el conocimiento, pero no tienen los recursos para emprender", señaló, subrayando la necesidad de que el Gobierno Departamental actúe como un facilitador financiero.

Para solucionar este problema, el plan de gobierno de Villca contempla la creación de una asociación de prestatarios impulsada desde la Gobernación.

Esta instancia tendría el objetivo de gestionar y emitir créditos a bajo interés, destinados exclusivamente a emprendedores locales. Con esta medida, el candidato busca dinamizar la economía paceña, transformando el potencial técnico de los jóvenes en empresas sostenibles que generen empleo y desarrollo en la región.

