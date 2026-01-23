TEMAS DE HOY:
adolescentes Didico Narcomaletas

30ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Demetrio Villca propone créditos a bajo interés para emprendedores en su carrera por la Gobernación de La Paz

El candidato, elegido por organizaciones sociales de las 20 provincias, centra su plan de gobierno en el apoyo económico a egresados de institutos tecnológicos y la creación de una asociación de prestatarios.

Red Uno de Bolivia

22/01/2026 20:35

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

Demetrio Villca Ordoñez, estudiante de tercer año de Derecho y Ciencias Políticas con una trayectoria diversa como transportista, gremialista y agricultor, se proyecta como la apuesta de las organizaciones sociales para la Gobernación de La Paz.

Su candidatura destaca por haber sido consolidada de manera orgánica mediante el respaldo de las 20 provincias del departamento, posicionando su perfil como un representante directo de los sectores populares y productivos.

La propuesta central de Villca se enfoca en la juventud y el desarrollo económico. El candidato identificó que el principal obstáculo para los profesionales que egresan de institutos tecnológicos es la falta de capital inicial para poner en marcha sus proyectos.

"Muchos jóvenes salen con el conocimiento, pero no tienen los recursos para emprender", señaló, subrayando la necesidad de que el Gobierno Departamental actúe como un facilitador financiero.

Para solucionar este problema, el plan de gobierno de Villca contempla la creación de una asociación de prestatarios impulsada desde la Gobernación.

Esta instancia tendría el objetivo de gestionar y emitir créditos a bajo interés, destinados exclusivamente a emprendedores locales. Con esta medida, el candidato busca dinamizar la economía paceña, transformando el potencial técnico de los jóvenes en empresas sostenibles que generen empleo y desarrollo en la región.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD