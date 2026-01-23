Charles Becerra busca retornar a la Alcaldía de Quillacollo con un plan de modernización vial y salud

En una nueva entrega del ciclo “Conociendo al Candidato”, Charles Becerra Sejas presentó su postulación a la alcaldía de Quillacollo por la alianza Soluciones con Todos. Con el objetivo de proyectar al municipio hacia las próximas tres décadas, el candidato apuesta por su experiencia previa en la gestión pública para estabilizar la región.

A sus 50 años, Becerra cuenta con un perfil técnico-jurídico sólido: es abogado con una maestría en Gerencia Pública y especialista en Derecho Notarial. Su trayectoria incluye haber ejercido como alcalde de Quillacollo durante dos años y medio (gestión 2012) y haberse desempeñado como notario de fe pública en los últimos ocho años. En el ámbito personal, se define como un hombre de familia, comprometido con el servicio social.

Becerra identificó una "crisis institucional y política profunda" en Quillacollo, ante la cual plantea soluciones en cuatro ejes fundamentales:

Salud de Alta Complejidad: El candidato se comprometió a gestionar y ejecutar la construcción del hospital de tercer nivel en coordinación con la Gobernación, calificándolo como una "necesidad ineludible" para los quillacolleños.

Infraestructura y Movilidad Urbana: Uno de los puntos más fuertes de su programa es la transformación vial. Propone el cambio total de la capa asfáltica para eliminar los baches y la construcción de tres distribuidores viales estratégicos para descongestionar el centro urbano.

Educación: En respuesta al crecimiento demográfico, anunció la construcción de seis nuevas unidades educativas (cuatro de secundaria y dos de primaria) en los distritos con mayor densidad poblacional.

Gestión y Liderazgo: Becerra enfatizó que solo un nuevo liderazgo con visión de futuro podrá sacar al municipio del estancamiento actual.

Para el candidato de Soluciones con Todos, la motivación detrás de su postulación es la "satisfacción de ser útil a la sociedad". Con un llamado a la unidad, instó a la población a acompañar su proyecto político: "Quiero que me apoyen para que Quillacollo sea accesible, agradable y permita la plena circulación de todos", concluyó.

