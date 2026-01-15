Subnacionales 2026: Javier Bellot busca llegar a la Alcaldía de Cochabamba con enfoque en gestión técnica

En el marco del ciclo de entrevistas electorales, el administrador de empresas y exdirigente empresarial, Javier Bellot Montalvo, presentó su postulación a la Alcaldía de Cochabamba bajo la sigla Alianza Soluciones con Todos. Bellot busca posicionar su perfil como una alternativa de gestión ciudadana y técnica frente a las estructuras políticas tradicionales.

Perfil y trayectoria

A sus 62 años, el candidato nacido en Parotani destaca una trayectoria ligada al sector productivo y la administración de empresas. Su experiencia pública más reciente y visible fue la presidencia de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), además de su participación en diversas fundaciones de desarrollo regional y plataformas de voluntariado ciudadano.

Bellot enfatiza que su propuesta no nace de la política partidaria, sino de una "acción cívica ciudadana", argumentando que su labor por la región se ha mantenido de forma voluntaria durante las últimas dos décadas.

Ejes principales de su propuesta

La plataforma de Bellot identifica tres problemas estructurales que, según su diagnóstico, han carecido de soluciones efectivas en gestiones pasadas:

Saneamiento y riesgos: El candidato señaló la falta de seguridad urbana ante las inundaciones recurrentes y la carencia de agua potable en amplios sectores de la población como prioridades inmediatas de infraestructura.

Gestión de residuos: Bellot cuestionó el actual contrato de basura, el cual implica un egreso de 1.300 millones de bolivianos en 25 años. Su propuesta plantea un cambio de modelo para convertir los residuos en activos, proyectando ingresos superiores a los 6.000 millones de bolivianos en un periodo de 20 años.

Eficiencia administrativa: Bajo la premisa de "pasar a la acción", busca aplicar su formación en producción para agilizar la respuesta municipal ante las demandas del Valle Bajo y la zona urbana.

"Ya no podemos estar así, sin acción. Tenemos que plantear soluciones para nuestra ciudad", afirmó el candidato, quien también compartió aspectos de su vida personal, mencionando su entorno familiar y su compromiso con la protección animal a través de mascotas rescatadas.

Mira la programación en Red Uno Play