Giovann Arzabe busca la Alcaldía de Cochabamba bajo el pilar de la digitalización y seguridad

En el marco del ciclo de entrevistas “Conociendo al Candidato”, Giovann Arzabe presentó postulación a la silla municipal de Cochabamba por la Alianza Libre. El candidato, un administrador de empresas de 51 años con amplia formación en marketing y gestión pública, apuesta por un equipo técnico para transformar la ciudad.

Arzabe destaca por su sólida trayectoria académica, contando con diplomados en Educación Superior, Marketing y Ventas, además de una Maestría en Administración de Empresas (MBA). Según el postulante, esta preparación es la base para ofrecer una gestión eficiente: "Tengo el entusiasmo, el conocimiento y, lo más importante, el equipo para hacer de Cochabamba una de las mejores ciudades de Bolivia", afirmó.

La propuesta de la Alianza Libre se fundamenta en ejes estratégicos diseñados para resolver problemas estructurales del municipio:

Seguridad Ciudadana: Su prioridad inmediata será implementar planes para reducir los índices de robos, asaltos y feminicidios en la ciudad.

Transparencia y Digitalización: Arzabe propone la digitalización total de los trámites municipales para erradicar la corrupción. Puso especial énfasis en la fiscalización de contratos de servicios públicos, mencionando específicamente una revisión exhaustiva al nuevo contrato de recojo de basura.

Servicios Básicos y Medio Ambiente: El plan incluye el tratamiento de residuos sólidos bajo un modelo de "economía circular" y procesamiento "cero desperdicios" . Asimismo, garantizó la expansión del alcantarillado y agua potable para los distritos 8, 9 y 15 de la zona sur.

Inversión Social: El candidato busca potenciar el desarrollo humano a través de salud, educación y deporte, con programas que fomenten la comercialización de productos locales para dinamizar la economía de las familias.

Cerrando su presentación con un matiz humano, Arzabe apeló a la empatía con el ciudadano que "lucha cada día" por mejores oportunidades. Bajo el eslogan de su alianza, concluyó invitando a la población a sumarse a su proyecto: "Esta es una lucha libre, una lucha que necesita de ti".

